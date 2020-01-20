Kocaeli'de kadın 6 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü

Gece saat 23.00 sıralarında Kocaeli merkeze bağlı Çayırova ilçesinde kadın cinayeti işlendi. İlçede bulunan 54. sokaktaki evde meydana gelen olayda Z.D. isimli 1 çocuk annesi kadın eve gelen sevgilisi Mürsel E. tarafından silahla vuruldu.

Çevrede bulunanların evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yatak odasında kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Kadının başında ise o sıradac evde bulunan 6 yaşındaki opluda göz yaşları içerisindeydi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlerken Z.D. isimli kadının cansız bedeni ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Kadının başında ağlayan çocuğu ise polis ekiplerine eve Mürsel E'nin geldiğini ve silah sesinden sonra evden kaçtığını söylemesi üzerine polis ekipleri katil zanlısı için arama çalışmaları başlattı.



