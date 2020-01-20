Kocaeli'de kadın 6 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü

Gece saat 23.00 sıralarında Kocaeli merkeze bağlı Çayırova ilçesinde kadın cinayeti işlendi. İlçede bulunan 54. sokaktaki evde meydana gelen olayda Z.D. isimli 1 çocuk annesi kadın eve gelen sevgilisi Mürsel E. tarafından silahla vuruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlerken Z.D. isimli kadının cansız bedeni ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Kadının başında ağlayan çocuğu ise polis ekiplerine eve Mürsel E'nin geldiğini ve silah sesinden sonra evden kaçtığını söylemesi üzerine polis ekipleri katil zanlısı için arama çalışmaları başlattı.