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Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR 5 aracı ezip geçti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, seyir halinde ilerleyen bir TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. 5 araca çarptıktan sonra TIR devrilerek dururken kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

21 Şubat 2020 Cuma 21:50
Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR 5 aracı ezip geçti

Sabah saatlerinde Kocaeli'ye bağlı Çayırova ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Şekerpınar Anadolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen 34 CKP 014 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. TIR'ın karşı şeride geçtiği sırada 5 araca çarpması ve ardından devrilerek durma anı da çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR 5 aracı ezip geçti

Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlıki itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yaralılarında tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTır KazasıKocaeliçayırova
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