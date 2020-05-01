Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti

Dünya'yı esir alan koronavirüs ile mücadele ülkemizde de sürüyor. Her ne kadar sıkı tedbir alınsa da virüs diğer yandan can almaya devam ediyor.
Hayatını Kocaeli'de sürdüren Akay T. (44) ve annesi Güler T. (69) korona virüs hastalığı sebebiyle aynı ay içinde hayatlarını kaybettiler.
Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne, 6 Nisan günü hayatını kaybetti. Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
AYNI AY İÇİNDE HAYATA VEDA ETTİLER
Aynı ay içinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.