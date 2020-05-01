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Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele sürerken diğer yandan virüs can almaya devam ediyor. Kocaeli'de koronavirüs hastalığına yakalana anne ve oğlu aynı ay içinde hayatlarını kaybetti.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:52
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti

Dünya'yı esir alan koronavirüs ile mücadele ülkemizde de sürüyor. Her ne kadar sıkı tedbir alınsa da virüs diğer yandan can almaya devam ediyor.

Hayatını Kocaeli'de sürdüren Akay T. (44) ve annesi Güler T. (69) korona virüs hastalığı sebebiyle aynı ay içinde hayatlarını kaybettiler.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Akay T.'nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındı.

Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne, 6 Nisan günü hayatını kaybetti. Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

AYNI AY İÇİNDE HAYATA VEDA ETTİLER

Aynı ay içinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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