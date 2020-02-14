Kocaeli Kandıra'da vahşet! Annesini uykusunda öldürdü

Kocaeli'ye bağlı Kandıra ilçesinde bir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah D. isimli bir kişi anne katili oldu. Dün gece saatlerinde Çıraklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda 64 yaşındaki anne Fatma D. uyurken yatağında oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Evden gelen silah sesleri üzerine durumu polise bildiren komşuların yaptığı ihbar doğrultusunda olay yerine gelen sağlık ekipleri yatağında kanlar içinde bulunan kadının olay anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Fatma D.’nin cenazesi otopsi için Adli Top Morguna kaldırılırken annesini öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşan Emrah D. kısa bir süre sonra yakalandı.

Polis ekipleri, Emrah D.’yi gözaltına aldıktan sonra sorgusunun yapılması için emniyete götürürken olayda kullanılan tüfeğene de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.