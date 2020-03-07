betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Kocaeli TEM otoyolunda feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

Kocaeli TEM yolunda meydana gelen zincirleme kazaya 3 otomobil ve 2 TIR'ın karıştı. Meydana gelen kazada otomobillerden biri viyadükten düşerken TIR asılı kaldı. Kazada 7 kişi yaralandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:28
Kocaeli TEM otoyolunda feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

Kocaeli TEM yolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada otomobillerden 1'inin viyadükten aşağı düşerken, TIR'lardan 1'e viyadükte asılı kaldı. 

Akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen kaza Ankara yönünde giden ve henüz ismi öğrenilemeyen 34 AIK 367 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 34 JD 3848 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridindeki İbrahim Güney'in kullandığı 34 UEG 19 plakalı TIR'a çarparak dırbildi. Kontrolden çıkan TIR ise, 2 yolun arasındaki boşluğa doğru sürüklendi ve arada asılı kalarak durdu.

O sırada 43 SC 808 plakalı TIR'ın sürücüsü, asılı kalan TIR'a çarpmamak için manevra yaptı ve Sedat Yıldız yönetimindeki 34 AIK 367 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak istedi fakat kontrolden çıkarak bariyeri aşarak viyadüğün altındaki toprak alana düştü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, viyadükten düşen otomobildeki kişileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkardılar. Kazada yaralanan Sedat Yıldız, yanındaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslara alınarak en yakın hastanelere kaldırıldılar. Viyadükte asılı kalan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. 

Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanırke  Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yolun 2 şeridi de kontrollü olarak trafiğe açıldı. 


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıZincirleme KazaTemKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!
Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü; Yeğeni Sevde Erdoğan dünyaevine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü; Yeğeni Sevde Erdoğan dünyaevine girdi
Türk kara sularından Yunan botunu kovalayan ekipten komutanına soru? Yeterli mi komutanım?
Türk kara sularından Yunan botunu kovalayan ekipten komutanına soru? Yeterli mi komutanım?
KKTC’de öğretmenin öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası
KKTC’de öğretmenin öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası
İkinci el araç piyasası toz duman! Fiyatlarda fahiş artış piyasayı zorluyor
İkinci el araç piyasası toz duman! Fiyatlarda fahiş artış piyasayı zorluyor
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Popüler Haberler

Devlete borcum var mı? Devlet borcu sorgulama
2020 Devlet müfettiş maaşları ne kadardır?
Çalışan ve çalışamayan annelere devletten 9 Bin TL'yi verilecek devlet yardımları ve detayları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım fragmanı
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Demet Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Karaduman rol aldığı yapımlar
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Fındık destekleme ödeme tarihleri
2020 YKS geç başvuru tarihleri ne zamandır?
Hizmetçiler Gülseren Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Nilay Erdönmez rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Neslihan Gülkaya kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Arslan rol aldığı yapımlar
OdaTv.com neden girilmiyor? nasıl girerim?
Öğretmen dizisi izlenildi mi, dizi beğenildi mi? Öğretmen dizisi reytingleri ne, ne kadar izlendi?
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Survivor 2020’ye seyirci yarışmacı olarak nasıl katılabilirim? Survivor 2020 Seyirci yarışmacı başvuru formu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in madde madde İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Serkan Korkmaz A Spor’dan neden ayrıldı, kovuldu mu? Yeni kanalı belli oldu mu?
Afili Aşk dizisi bitti mi, neden bitti? Afili aşk neden final yaptı?
8 Mart dünya kadınlar günü ne için kutlanıyor, tarihçesi nedir? Dünya kadınlar günü ne zaman kutlanmaya başlandı?
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Cada De Papel 4. sezon fragmanı yayımlandı!
Zümrüdüanka Zümrüt ölüyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.