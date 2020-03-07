Kocaeli TEM otoyolunda feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

Kocaeli TEM yolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada otomobillerden 1'inin viyadükten aşağı düşerken, TIR'lardan 1'e viyadükte asılı kaldı.

Akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen kaza Ankara yönünde giden ve henüz ismi öğrenilemeyen 34 AIK 367 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 34 JD 3848 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridindeki İbrahim Güney'in kullandığı 34 UEG 19 plakalı TIR'a çarparak dırbildi. Kontrolden çıkan TIR ise, 2 yolun arasındaki boşluğa doğru sürüklendi ve arada asılı kalarak durdu.

O sırada 43 SC 808 plakalı TIR'ın sürücüsü, asılı kalan TIR'a çarpmamak için manevra yaptı ve Sedat Yıldız yönetimindeki 34 AIK 367 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak istedi fakat kontrolden çıkarak bariyeri aşarak viyadüğün altındaki toprak alana düştü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, viyadükten düşen otomobildeki kişileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkardılar. Kazada yaralanan Sedat Yıldız, yanındaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslara alınarak en yakın hastanelere kaldırıldılar. Viyadükte asılı kalan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanırke Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yolun 2 şeridi de kontrollü olarak trafiğe açıldı.



