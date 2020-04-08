Kocaeli'de korkunç son! Elektrik direğine saplanan araçta 3 kişi öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sabah 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıktıktan sonra savrulmaya başlayan otomobil, bir kaç takla attıktan sonra yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Hızla çarpılması sonucu yerinden sökülen beton direğe saplanan araç hurdaya dönerke araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Çevrede bulunanların ihbari üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunanları aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardlar. Araçta bulunan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği belirlendiği kaza sonrasında yaralı olatak kurtarılan 2 kişide ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobil içerisinde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Emre Sevim ve Yusuf Büyük olduğu belirlenirken hastaneye kaldırılan Ada Gündoğdu'nundoktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen M.S.'nin tedavisine devam edilsiği öğrenildi.

Kazanın olduğu yere gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce gözyaşlarına hakim olamadılar ve sinir krizi geçirdiler. Polis ekipleri olay yeri incelemesinin ardından cenazelerin hastane morguna kaldırılması sonrası kaza hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

