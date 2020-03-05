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Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli’de öğrencileri taşıyan servis kavşaktan döndüğü sırada başka bir araçla çarpıştı. Kazada çoğu öğrenci olmak üzere 27 kişi yaralandı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:20
Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İlçede düzenlenen kitap fuarına öğrenci taşıyan bir minibüs Abdi İpekçi Mahallesi Ethem bey Caddesinde kavşaktan döndüğü sırada başka bir araçla çarpıştı.

Kenan D. Yönetimindeki 41 L 0465 plakalı öğrenci minibüsünün, Suat G. yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı araç kavşaktan döndüğü sırada kafa kafaya çarpışmasından sonra çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı. Polis ve sağlık ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, minibüsün içerisinde bulunan öğrenci ve yolcuları aracın içerisinden çıkardılar. olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile birlikte kazada yaralanan 27 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralananların çoğunun öğrenci olduğu belirlenen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıDarıcaKocaeliöğrenci Servisi
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