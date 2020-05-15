Kocaeli'nde pozitif vaka çıkan bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Covid-19 testi yapılan 7 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle sakinlerinden 37 kişiye daha koronavirüs testi yapılması sonrasında, mahalle 5 günlüğüne karantina altına alındı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 00:43
Kocaeli'nde 7 pozitif vaka çıkan bir mahalle karantinaya alındı. Karantina süresi için test yapılan diğer kişilerin sonuçları bekleniyor.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Covid-19 testi yapılan 7 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle sakinlerinden 37 kişiye daha koronavirüs testi yapılması sonrasında, mahalle 5 günlüğüne karantina altına alındı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 00:43