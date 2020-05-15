Kocaeli'nde pozitif vaka çıkan bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Covid-19 testi yapılan 7 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle sakinlerinden 37 kişiye daha koronavirüs testi yapılması sonrasında, mahalle 5 günlüğüne karantina altına alındı.

Kocaeli’nde yaşayan bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, temasta olduğu 6 kişinin daha testi pozitif çıktı. Aynı mahallede 7 kişide koronavirüs çıkmasıyla, mahalle 5 günlük karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde yer alan bu mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. Diğer yandan mahallede testi pozitif çıkan 7 kişiyle temas halinde olabilecek 37 kişiye daha test yapıldığı öğrenildi. Bu kişilerin test sonuçlarına göre karantina süresinin uzatılabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 00:43