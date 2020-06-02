Kontrolden çıkan TIR, 12 araca çarparak durabildi

Samsun'un Havza ilçesi Otogar kavşağında akşam saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen Nodar Sankurashvılı (61) idaresindeki bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

12 araca çarparak durabilen TIR'ın sürücüsü Sankurashvılı kaza sırasında yaralanırken, kazaya karışan diğer araçlarda bulunan Ali Adnan, Aybüke Afra, Ayla Keskiner ile Ahmet Kaplan'ın da korkunç kazadan yara alarak kurtuldular.

Orada bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri başlattıkları çalışmalar sonucunda araç içlerinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarırken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık duruımlarının iyi olduğu öğrenilirken TIR sürücüsü Sankurashvılı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Meydana gelen zincirleme kazadan dolayı Otogar kavşağı uzun süre trafiğe kapatılırken Ankara- Samsun yolu güzergahı Havza şehir geçişi bağlantı yoluna yönlendirildi. 12 aracın ekipleri tarafından yoldan çekilmesinden sonra polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açtı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 23:58