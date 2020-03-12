Kontrolden çıkan TIR polis noktasına daldı, 2 yaralı

Şırnak’a bağlı Cizre ilçesinde, faciadan dönüldü. Freni boşalan bir TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yeni Şırnak yolu Toki konutları karşısında bulunan Bozalan polis kapama noktasına daldı.

Meydana gelen kaza sonrasında ihbar üzerine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler TIR içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardılar.

Polisin kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda sürücü Mehmet D. itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılarak ambulansa alındı ve Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'tan Cizre istikametine giderken rampa aşağı indiği sırada birden freni boşalan ve kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı polis noktasında bulunan polis memuru ise kazayı yara alarak atlattı. Polis memuru da sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ve tadavi altına alındı.

Kazanın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret ettiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme devam ettiği bildirildi.