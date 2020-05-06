Kontrollü sosyal hayat dönemi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüs ile mücadele de yaklaşık 2 ayı geride bıraktığımız bu sürecin artık tamamlanadığını ve kontrollü sosyal hayat ismin verdikleri ikinci döneme geçtiğimizi açıkladı.

Koca, maske satışı, AVM'lerin açılması, TFF'nin 12 Haziran kararı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları:

Salgın sürecinde 83 milyonun desteği ile büyük mesafe alan sağlık ordumuz adına size şunu söylemekten gurur duyuyorum. Türkiyemiz koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır.

Bugün 210 ülkede 3 milyon 747 bin 301 vakaya, 258 bin 962 ölüme ulaştı. Dünyada salgın hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de 4 haftada vaka hızı en yükseğe ulaştı ve inişe geçti. 29 Nisan'da günlük test 43 bini aştı. Tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı. 29 Nisan birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. Dün itibarıyla iyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut hasta sayımızı aştı. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarda bazı değişikliklere gidebiliriz.

MÜCADELEDE İKİNCİ DÖNEM MESAJI

Dedim ki Türkiye koronavirüs ile mücadelede birinci dönemi tamamlamıştır. İlave etmek istiyorum, şu anda ikinci dönemde yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu ikinci dönemde başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak ve tedbirlere uymak başarının garantisidir. Salgın kontrol altına alındı ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Ev en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız. Siz neler hissediyorsanız hayatlarınızı riske atanlar da sizinle aynı şeyleri hissediyor, sizin için aynı şeyleri istiyor. Gerçeklerin isteklerden farklı olduğunu kabul etmeyiz.

"YENİ DÖNEM TİPİK NORMALLEŞME DÖNEMİ"

Yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısmen özgürleşmesidir hayatımızın. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Kontrol kaybı ikinci dalganın davetçisi olacaktır. Mayısa kıyasla haziran öngörülerimiz daha da somuttur ama koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren olaydır koronavirüs. 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz. Tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir budur.

YENİ DÖNEMİN ADI: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmaktır. Bu ismin riskleri kontrol altına almasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. İsim bize fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde ayarlayacağız. Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Gerekli düzenlemeyi her alanda iş birliği ile yapmalıyız. Fiziki etkileşimi asgari düzeye indirmeliyiz. Biz yeni hayata da öncülük edebiliriz. Bu süreçte test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Her yeni vakada filyasyon yöntemini uygulayacağız. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Hedefimiz yeni hasta sayısının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol.

MASKE SATIŞI NASIL OLACAK?

Maske konusu özellikle yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin ikinci dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönem. Bu dönemde daha bir serbestinin olduğu bu dönemde maske ihtiyacı daha fazla olacak. Dışarıya maskesiz kimsenin çıkmasının uygun görmüyoruz. Bu sebeple eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası için uygulamamız vardı. Bununla ilgili yaklaşık 40 milyon kişiye dağıtım yapıldı. Şu anda maske dağıtım sayısı 160 milyonu buldu. Yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. İhtiyacı gidermek için tavan fiyatı belli olan dönem olacak. Yarın bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak.

AÇILACAK SEKTÖRLERLE İLGİLİ TEDBİRLER

Özellikle meslek gruplarına biz rehberler yayınlamış olacağız. Kuaföre, berbere, giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken ve giderken uyulması gereken kurallara ilişkin rehberler yayınlanacak.

TFF'NİN '12 HAZİRAN' KARARI: SORUMLULUK FEDERASYONUNDUR

Bilim Kurulunda görüşülen bu kararla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı. Dün görüşmemiz olmuştu Başkan ile, bununla ilgili açıklama da yapmıştık. Çok net ifade etmeye çalıştım. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi olduğunun altını çizmiştim. Kendi iradeleriyle kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir. Buna Bilim Kurulu olarak katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim hala o noktadayız.

TEST ÇALIŞMALARI

Bütün Türkiye'de 150 bin kişi taranmış olacak. Hem tedbirler hem de gerçekten dünyada bu kadar geniş yapılan çok önemli bir araştırma olacak. Normal taramalar dışında örneklem yöntemiyle yapılacak çalışma.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Önümüzdeki hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı olacağını biliyorsunuz. Bu hafta sonu için bunu rahat söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belli bir zaman diliminde serbest olduğunu biliyorsunuz. Önümüzdek haftalar için de karar alındığında bu açıklanmış olur. Ama bu tedebirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyebilirim.

AVM'LERİN AÇILMASI KARARI VE YKS SINAV TARİHİ

Bilim Kurulu veya Bakanlığımızın veya hükümetimizin AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar olmuştur. AVM'lerin açılması için de bir karar gelmesi gerekmiyor. Zaten açıktı. İşletmelerin kendileri bunu sürdürme noktasında olmalılar. Açılan şu süreçte kuaför ve berberler belli şartlara bağlı olmak kaydıyla. Restoranlar, kafeler AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok.

Bundan sonra imtihanların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu kararları bildirmiş olacak.

İLAÇ AÇIKLAMASI

(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç