Konuşma üslubuyla tanınan Burhan amca, 30 yıl önce boşandığı eşine geri döndü

Ordu'da yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'yı tüm Türkiye Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş üzeri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için evine gelen Zabıta ekiplerine sipariş verirken kullandığı üslüpla tanımıştı.

Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hastaneden çıktıktan sonra tedavisine devam etmek için Mersin'de kızının yanına giden Kılıçkını, 5 yıl evli kaldıktan sonra 1990 yılında boşandığı 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile yeniden evlenmeye karar verdi. Mezitli ilçesinde bulunan evlendirme dairesine başvuruda bulunan Kılıçkını ve Gökaslan, nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenini maskeyle yapan çiftin nikahında aile yakınları da vardı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın siperlikle tedbir alıp, kıydığı nikahın ardından aile cüzdanını Kılıçkını çiftine verirken , Burhan Kılıçkını, kendisine ikinci kez 'Evet' diyen eşine bir yüzük hediye etti.

Burhan Kılıçkını'nın kendisine her zaman güzel bir üslupla yaklaştığını dile getiren Melike Kılıçkını, ikinci kez nikah masasına oturmanın mutluğunu anlatırken "Sözlerim yetmez mutluluğuma. Burhan beyin kızıyla görüşüyordum. Hep ona 'baban nasıl' diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutlu oldum. 30 yıl boyunca telefonla bile görüşmemiştik. Burhan bey evde de dışarıda da hep aynı. Üslubunu hiç bozmadı. Zaten onun bu kibarlığına da biraz hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim. Çünkü beni hiç kırmadı. Biz birbirimizi öperek ayrıldık. Nasip ve kısmetmiş, tekrar bir araya geldik, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

30 yıl önce istemekleri bir ayrılık yaşamak zorunda kaldıklarını söyleyen Burhan Kılıçkını ise, “Bir kere bile kalbini kırmadım. Hatta öpüşerek ayrılmak zorunda kaldık. Ama o günler geride kaldı. Kısmetimiz bugüne imiş. 30 yıl sonra yeniden buluştuk ve evlendik. Herkesin bizden çok daha fazla mutlu olmasını diliyorum. Bu mutlu günümüze ortak olan tüm dostlarımıza, sevenlerimize ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.