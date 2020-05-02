Konya'da 2 TIR birbirine girdi! 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı

Konya–Adana karayolunun 18'inci kilometresinde sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada Müslüm Ödemiş yönetimindeki 01 V 9348 plakalı kum yüklü TIR, aynı yönde ve önünde ilerleyen Ziver Aksoy yönetimindeki 01 DUN 59 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Müslüm Ödemiş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken İbrahim Kaya'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.