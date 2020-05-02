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Konya'da 2 TIR birbirine girdi! 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı

Konya'da 2 TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:58
Konya'da 2 TIR birbirine girdi! 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı

Konya–Adana karayolunun 18'inci kilometresinde sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada Müslüm Ödemiş yönetimindeki 01 V 9348 plakalı kum yüklü TIR, aynı yönde ve önünde ilerleyen Ziver Aksoy yönetimindeki 01 DUN 59 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Konya'da 2 TIR birbirine girdi! 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı

Çarpışmanın şiddetiyke iki TIR yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerineçok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan TIR'ların birinin sürücüsü Müslüm Ödemiş'in ağır yaralandığını belirleyen sağlık ekipleri Ödemiş'in yanından bulunan İbrahim Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirlediler. 

Müslüm Ödemiş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken İbrahim Kaya'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTır KazasıKonya
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