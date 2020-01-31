İstanbul 10°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119140
ALTIN
305.530
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8971
EURO
6.6232

Konya'da acı ölüm! 13 yaşındaki çocuk yem karma makinesine sıkıştı

Konya'nın Derbent ilçesinde, 13 yaşındaki Mustafa Kemal Üçpınar isimli bir çocuk yem karma makinesine sıkıştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğu hayatını kaybettiği öğrenildi.

31 Ocak 2020 Cuma 23:26
Konya'da acı ölüm! 13 yaşındaki çocuk yem karma makinesine sıkıştı

Konya'dan yürekleri burkan bir acı haber geldi. Merkeze bağlı Derbent ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Üçpınar isimli bir çocuk yem karma makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki talihsiz çocuğu baba Ali İhsan Üçpınar bulunduğu yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesine kaldırılan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Küçük çocuğun ailesi ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizleri geçirirken Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi. Mustafa Kemal'in cenazesi yarın yaşadığı ilçede toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
KonyaDerbentMustafa Kemal üçpınarYem Karma Makinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta göçük altında kalan maden işçilerinden kötü haber!
Zonguldak'ta göçük altında kalan maden işçilerinden kötü haber!
Türk Bayrağını yırtan Yunan vekile Başsavcılık soruşturma başlattı
Türk Bayrağını yırtan Yunan vekile Başsavcılık soruşturma başlattı
AP Başkanı Sassoli'den Türk Bayrağını yırtan vekile yaptırım uygulaması
AP Başkanı Sassoli'den Türk Bayrağını yırtan vekile yaptırım uygulaması
AP'de Türk Bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekiline Türkiye'den çok sert tepki!
AP'de Türk Bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekiline Türkiye'den çok sert tepki!
Koca Yusuf Virüs salgınının merkezinden Türkleri almaya gidiyor
Koca Yusuf Virüs salgınının merkezinden Türkleri almaya gidiyor
Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan mahkumiyet cezası
Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan mahkumiyet cezası

Popüler Haberler

2020 Evraksız gelir belgesiz kredi nasıl alınır? Evraksız kredi veren bankalar
Evde cevizli baklava nasıl yapılır?
KOSGEB'den kobilere avans kredisi desteği
SGK destekli emekli kaplıca tedavisi şartları nelerdir?
Emekliye sağlanan bedava ulaşım, kaplıca tedavisi, faizsiz kredi, maaş avantajları
Garanti bankası emekli maaşı taşıma kampanyası avantajları
Mirasçılar 2020 yılında ne kadar vergi ödeyecek? Miras vergisi 2020 yılında ne zaman ödenecek?
Sevgililer günü için alınabilecek hediye fikirleri
GSS gelir testi formu nereden alınır, nasıl doldurulur?
Edho Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Cumartesi - Yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu nasıl?
Perde yıpratılmadan nasıl yıkanır? Evde perde temizliği için önerilen yöntemler
Muhtaç aileler için bedelsiz karşılıksız kömür yardımı 2020 şartları
Tik Tok hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Tiktok hesabı tamamen kapatma!
Cuma mesajları 31 Ocak Cıma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Kanalların yayın akışları 1 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS sınavı kaç yılda bir yapılır?
Doula nedir? Doula hamileler için nasıl fayda sağlar?
2020 Borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Zalim İstanbul dizisinde Nedim mahkemeye çıktı! Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Süt Parası ve emzirme ödeneği 2020 yılında ne kadardır? Süt parası nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.