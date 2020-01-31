Konya'da acı ölüm! 13 yaşındaki çocuk yem karma makinesine sıkıştı

Konya'dan yürekleri burkan bir acı haber geldi. Merkeze bağlı Derbent ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Üçpınar isimli bir çocuk yem karma makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki talihsiz çocuğu baba Ali İhsan Üçpınar bulunduğu yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesine kaldırılan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Küçük çocuğun ailesi ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizleri geçirirken Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi. Mustafa Kemal'in cenazesi yarın yaşadığı ilçede toprağa verilecek.