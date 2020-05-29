Konya'da kazada öldüğü sanılan genç cinayete kurban gitmiş

Gerçeklerin otopsi sonrasında meydana çıktığı olay geçtiğimiz çarşamba günü Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşandı.
Boş bir arazide bir şahısın bir otomobilin içinde hareketsiz olarak bulan vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Ancak adli tıp kurumunda yapılan incelemede genç adamın vücudun da mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.