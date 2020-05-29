Konya'da kazada öldüğü sanılan genç cinayete kurban gitmiş

Konya'nın Ilgın ilçesinde, çarşamba günü geçirdiği kazada hayatını kaybettiği açıklanan Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Konya'da kazada öldüğü sanılan genç cinayete kurban gitmiş
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Gerçeklerin otopsi sonrasında meydana çıktığı olay geçtiğimiz çarşamba günü Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşandı.

Boş bir arazide bir şahısın bir otomobilin içinde hareketsiz olarak bulan vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri ilk incelemede Şahin Topuz isimli genç adamın direksiyon kontrolünü kaybedip kaza geçirdiğini ve kazanın etkisi ile hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündü.Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Ancak adli tıp kurumunda yapılan incelemede genç adamın vücudun da mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


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