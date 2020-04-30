Konya'da korkunç kaza! Tır ata çarptı,sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Yolda seyir haline olan tır, Konya - Ankara kara yolunun 135. kilometresi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen TIR'ın sürücüsü Veysel Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Sürücü Berk’in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TIR'ın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.