Konya'da sürü halinde görülen balıklar herkesi şaşkınlığa uğrattı

Konya’da Beyşehir Gölü’nde tarımsal sulamada kullanılması için Beyşehir Suğla-Apa kanalına su verildi. Bununla birlikte göldeki anaç sazan balıklarının bir kısmı da su ile kanala sürüklendi.

20 balık göle geri kazandırıldı

Behşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, balıkları kurtarma çalışmasını başlattı. Zabıtalar ve vatandaşların yardımıyla balıklar kurtarılarak göle bırakıldı. 20 anaç sazan balığının göle geri bırakıldığı bildiren ekipler, üreme ve yumurtlama dönemi olduğu için bu 20 balığın binlerce balıkla eşdeğer olduğunu söyledi.

Balıkları kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan Mehmet Kaya, ‘’Kanala akan anaç balıkları göle kazandırıyoruz. Gölümüzdeki balık popülasyonu düşmemesi için, su ürünleri görevlilerinden böyle bir istek geldi. Bizde bu isteğe karşılık vererek vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz.’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05