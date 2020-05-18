Konya'da sürü halinde görülen balıklar herkesi şaşkınlığa uğrattı

Konya’da Beyşehir Gölü’nde tarımsal sulamada kullanılması için Beyşehir Suğla-Apa kanalına su verildi. Bununla birlikte göldeki anaç sazan balıklarının bir kısmı da su ile kanala sürüklendi.
20 balık göle geri kazandırıldı
Balıkları kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan Mehmet Kaya, ‘’Kanala akan anaç balıkları göle kazandırıyoruz. Gölümüzdeki balık popülasyonu düşmemesi için, su ürünleri görevlilerinden böyle bir istek geldi. Bizde bu isteğe karşılık vererek vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz.’’ dedi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05