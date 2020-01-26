Konya'da tek katlı evde çıkan yangın bir aileyi yok etti

Konya'ya bağlı beyşehir ilçesinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ttüm evi sardı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ve itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın ise diğer odada cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından aynı evin 3 ferdinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri ise yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışma başlatıldığını açıkladı.