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Konya'da tek katlı evde çıkan yangın bir aileyi yok etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

26 Ocak 2020 Pazar 14:47
Konya'da tek katlı evde çıkan yangın bir aileyi yok etti

Konya'ya bağlı beyşehir ilçesinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ttüm evi sardı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölkaya mahallesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sabaha karşı güçlükle söndürdü. Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan'a (72) ait olduğu belirlenen evde yangın kontrol altına alındıktan ve soğutma çalılşmaları tamamlandıktan sonra ekipler içeriye girerek incelemelerde bulundular.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın ise diğer odada cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından aynı evin 3 ferdinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olay yeri ekipleri ise yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışma başlatıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
YangınKonyaBeyşehirKerpiç Ev
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