Konya, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil edildi! Hangi ilçeler tatil edildi belli oldu

Kar ve karla karışık yağmurun ülke genelinde şiddetle etki göstermesiyle beraber çeşitli illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başladı. Vatandaşların bu merakına binaen okulları tatil etme kararı alan kentler ve ilçelerin yönetimleri gerekli bildirimlerde bulundular. Bu bağlamda Eskişehir ve Kütahya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte okulların tatil edilmesine karar verildi ve eğitime bir günlük ara verildi.

Kar yağışına bağlı olarak okulların tatil edilmesine yönelik resmi yazı yayınlayan Eskişehir Valiliği, 6 Ocak tarihinde engelli ve hamile kamu personelleri için de tatil kararının verildiğini aktardı.

Kütahya'nın merkez ilçesi, Aslanpa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde de tüm eğitim kurumları ve Emet ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul için eğitime bir gün süreyle arar verildi.

Konya'da ise Derebucak ve Taşkent ilçelerinde eğitime kar sebebiyle birgünlük ara verildiği öğrenildi.