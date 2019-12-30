Konya Seydişehir'de öğretmen servisi kaza yaptı! 15 yaralı

Konya merkeze bağlı Seydişehir ilçesinde, ilçe merkezinden aldığı öğretmenleri Ahırlı ilçesine götüren Musa İ. idaresindeki minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Şarampole doğru devrilen minibüsün içerisinde buluna şoför ve 14 öğretmendan yara alarak kurtuldular. Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanlarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Burada tedavileri yapılan öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, öğretmenlerin Seydişehir'den sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okullarına gittikleri ve okulların kar yağışından dolayı tatil edilmesinin hemen ardından evlerine geri döndükleri öğrenildi.