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Konya'da peş peşe yaşanan kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi!

Konya'da yaşanan kazalar sonrasında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. kazalardan ilki tarım işçilerini taşıyan araçla Tır arasında yaşanırken diğer kaza aracın kontrolünün kaybedilmesi ile gerçekleşti.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:37
Konya'da peş peşe yaşanan kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi!
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Konya’dan gelen son dakika haberlerine göre gün içerisinde yaşanan iki kazada 10 vatandaş hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Konya’nın Yunak ilçesinden işçileri taşıyan minibüs tır ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

Kaza, Konya’nın yunak ilçesinde Ankara Karayolunda bulunan Dörtyol mevkisin de bulunan kavşakta gerçekleşti. Kavşakta yaşanan kaza sonrasında minibüs hurdaya dönerken tır devrildi. Kaza sonrasında yoldan geçen vatandaşların yetkilileri araması sonrasında çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi kazanın yaşandığı bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında 6 kişi hayatını kaybederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

Ahmet Okal’ın şoförlüğünü yaptığı tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı araç Dörtyol kavşağında Ufuk Demirtaş’ın kullandığı 42 P 0171 dorse plakalı tırla çarpıştı. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine pek çok 112 acil servis ekibi gönderildi. Olay yerinde 112 ekiplerinin incelemeleri sonrasında sürücü Ahmet Okal, Fida, Mehmet, Medine ile Mehmet Okal ve Mehmet Kuş hayatını kaybetti.


Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşında ki İbrahim Okal’ın da hayatını kaybetmesi sonrasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Ölenler aynı aileden

Olay yerine inceleme ve bilgi almak üzere gelen Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut "Valilik koordinasyonunda Yunak ve Çeltik Kaymakamlıkları ve Belediyeleri anında olaya yerine geldi. Allah bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın. Kaza nedeni henüz belirlenmedi. Uzman ekip çağırdık ve inceleme yapıp rapor hazırlayacak. Şu an tespit ettiğimiz ölenler aynı aile mensubu" açıklamalarında bulundu.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan tarım işçilerinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilirken "Devletimiz bütün güçleriyle olaya müdahale etti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Bu büyük kaza ve bize ders olsun. Ne kadar kaza olduysa dikkatsizlikle oluyor. Özellikle yaz günü buralarda tarım sezonu olduğu için sıcaktan dolayı sanırım vatandaşlarımız dikkatsiz. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıların tedavilerine başlandı dedi

Konya’da yaşanan trafik kazası sonrasında 7 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Konya Yunak'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Tek tesellimiz; kara ve helikopter ambulanslarımızla yaralılarımızı hastaneye kavuşturup, tedavilerine başlamış olmak. Kayıplarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" açıklamalarına yer veren Fahrettin Koca diğer yandan yine Konya’nın Akşehir ilçesinde öğlen saatlerinde aracının kontrolünü kaybetmesi ile takla atan aracın içerisinde bulunan kişilerden 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yararlandığı açıklandı.

Tekirdağ’dan yola çıktılar

Seydişehir ilçesinde oturan Necmettin Karal, eşi Bahide Karal, oğulları Emrah Karal ve komşuları ve aracı süren Fevzi Karagöz ile birlikte kayınvalideleri Hatice Bezciyarar’ı Tekirdağ’dan alarak ger dönmek için yola çıktıkları açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları ve araç sürücüsü Fevzi Karagöz'ün cenaze işlemleri 27 Haziran tarihinde Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesinde defnedilecek. Kaza sonrasında soruşturma başlatıldığı açıklaması yapılırken şoför koltuğunda oturan Fevzi Karagöz’ün direksiyon başında uyuduğu düşünülüyor.


Son Güncelleme: 01.07.2020 15:37
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