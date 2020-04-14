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Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta

Korona virüs önlemleri kapsamında uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesi ve milli eğitim bakanlığının uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte binlerce kişi bir anda görüntülü iletişim kurmaya yarayan Zoom isimli programı kullanmaya başladı. Tartışmalar yaratan zoom programı için korkulan oldu 500 binden fazla zoom kullanıcının bilgisinin ‘dark web’de satışa çıktığı ortaya çıktı.

14 Nisan 2020 Salı 21:08
Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulamaya kona uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim için en çok tercih edilen programlardan biriydi Zoom programı. Kullanıcıla programı indirip üyelik işlemlerini tamamlayıp uzaktan görüntülü iletişim kurmaya başlamıştı.

Bilgi güvenliği açısından tartışmalar yaratan zoom programı daha sonra milli eğitim bakanlığı tarafında kullanımı yasaklanmıştı.

Siber güvenlik kuruluşu Cyble, bir hacker grubu tarafından  ele geçirilen 530 binden fazla Zoom kullanıcısına ait hesap bilgilerini ‘dark web'de ve hacker forumlarında yayınlayarak, satıldığını duyurdu.

HESAP BAŞINA 0.0020 DOLAR

Habertürk'te yer alan habere göre hesap başına ortalama 0.0020 dolara satışa sunulan bilgiler arasında, Zoom kullanıcılarının e-posta adresleri, şifreleri, güvenlik anahtarları ile kişisel toplantı URL'leri de yer aldığı görüldü.

Uzmanlar, kimlik bilgisi doldurma saldırılarından etkilenen kullanıcıları acil olarak Zoom hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Siber güvenlik kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, satışa sunulan hesaplar arasında Vermont Üniversitesi, Colorado Üniversitesi, Florida Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının yanısıra Chase ve Citibank gibi finans şirketlerinin Zoom hesap bilgilerinin olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, kimlik bilgisi doldurma saldırılarından etkilenen kullanıcıları acil olarak Zoom hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER KULLANIYORDU

Belli bir süre ve kişi sayısına kadar kullanmanın ücretsiz olduğu programın, Türkiye'de bazı öğretmenlerden 58.5 dolar ücret kestiği iddiası gündeme gelmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise 81 il müdürüyle yaptığı online toplantıda bu konuda masaya yatırılmıştı.

MEB'in öğrencilere Zoom benzeri programlar üzerinden ders anlatılmasına yasak getirirken, uzaktan eğitimin sadece EBA üzerinden yapılacağı yönünde talimat gönderilmişti.

Dünyada uzaktan toplantı için en çok tercih edilen programlardan biri olan Zoom'u kullanan öğretmenlerin hesabından ABD'nin ünlü perakende zinciri Walmart tarafından 58.51 dolarlık bir para çektiği iddia edilmişti. Bu paranın çekildiği bilgisi de bir ekran görüntüsü ile paylaşılmıştı. 

ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN

Gelişen bu olay karşısında uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar uzaktan iletişim kurmak için zoom programındaki hesap şifrelerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti

karar

Son Güncelleme: 14.04.2020 21:29
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimZoomZoom Kullananlar
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