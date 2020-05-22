Korkunç cinayet! Satışa çıkardığın aracın arızalarını tespit eden ekspere kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir kişi aracını satışa çıkardı.Alıcı ile birlikte ekspere giden kişi aracının arızalarını söyleyen eksper Mehmet Kavgacı'yı (30) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Korkunç cinayet! Satışa çıkardığın aracın arızalarını tespit eden ekspere kurşun yağdırdı
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Korkunç cinayet öğlen saatlerinde Gaziantep sanayi sitesinde meydana geldi.

Aracını satılığa çıkaran ve müşteri bulan bir şahıs,alıcı ile birlikte eksperin yolunu tuttu.Eksper Mehmet Kavgacı aracı detaylı olarak inceledikten sonra araçta gördüğü kusurları rapor haline getirip sundu.

Raporda ki kusurları kabul etmeyen aracın sahibi,eksper ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan otomobil sahibi, kısa süre sonra beraberindeki 2 kişi ile geri geldi. Yeniden çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancayla Kavgacı'ya ateş etti.

Göğsünden vurulan Kavgacı, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan beraberindekiler ile kaçtı.

EKSPER HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen 2 çocuk babası Mehmet Kavgacı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından satılmak istenilen otomobil ile kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 18:47

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