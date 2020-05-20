Korkunç Kaza! araç tam ortadan ikiye bölündü

Konya'nın Yunak ilçesinde, seyir halinde olan iki araç karşılıklı olarak yolda çarpıştı. Kazanın etkisi ile otomobil ikiye bölündü.

Korkunç Kaza! araç tam ortadan ikiye bölündü
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Feci kaza Konya'nın Yunak ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.Nurullah Akbayır (26) yönetiminde ki araç Konya yolunda seyir halindeyken,yönden gelen Yüksel Karadeniz'in (41) kullandığı araç ile karşılıklı olarak çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araçlardan birisi ortadan ikiye bölündü ve kazada sürücüler Akbayır ve Karadeniz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

SÜRÜCÜLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücülere ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralanan sürücüler Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Yüksel Karadeniz'in, yapılan tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildiği bildirildi.


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