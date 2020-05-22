Korona bilet fiyatlarını da alt üst etti!

Sakarya'da seyahat izinlerini alıp bayram öncesi şehir dışına çıkacak vatandaşlar otogarda karşılaştıkları bilet fiyatlarına tepki gösterdiler.

Korona bilet fiyatlarını da alt üst etti!
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Sakarya'da normalleşme kapsamında geçtiğimiz gün bilim kurulu'dan çıkan seyahat iznini memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar otogarlara akın etti. Seyahat için otobüs bilet fiyatlarını gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

YOĞUNLUKTAN OTOGARA GİREMEDİLER

Terminalin olduğu bölgede bulunan kavşak etrafında ve yağmur altında otobüs bekleyen vatandaşların mağdur oldukları görülürken o anlar ise havadan görüntülendi. Kavşakta saatlerce yağmur altında bekleyen vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek yapılan uygulamanın yanlış olduğunu, tedbirler kapsamında ve sosyal mesafe kuralına uyarak terminalin içinde beklemeleri gerektiğini vurguladı. Bayram için gerekli izinleri alan vatandaşlar, korona virüs tedbirlerince seyahat acentelerinin yüzde 50 kuralı doğrultusunda arttırdıkları bilet fiyatlarına da tepki gösterdi. Polis ekipleri ise vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol ederek sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"SAKARYA - KARS ARASI 400 TL BİLET"

Korona virüsten dolayı terminale alınmadıklarını dile getiren Fırat Demir, "Yolcumuz var, otogara getirdik içeriye almayacaklarını söylediler ama bu şekilde insanları dışarıya bırakmışlar sağlık açısından çokta iyi olmamış. İçeriye alınsa arada mesafe bırakılabilir ama bu şekilde insanların ben hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yolcular dışarıda, ben şimdi yolcumu araca bindireceğim hangi araç, nereden gelecek onu bilmiyorum. Buna bir çözüm bulunulması lazım, sosyal mesafeye insanlar uymuyor şuanda 1 metreyi bırakın yarım metre bile yok şu anda. Allah devletimize zeval vermesin ama buna da bir çözüm bulunulması lazım. Otobüsün 18.00'da geleceği söylenildi ama ne zaman geleceği belli değil ve nereden bindireceğiz o bile belli değil, otobüse de ulaşamıyorum. Yolcumuz Sakarya'dan, Kars'a gidecek 400 TL otobüs bilet fiyatı şuanda 1 kişi için. Bir bilet 400 TL olamaz yani" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 01:32

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