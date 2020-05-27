Korona'dan hangi il'den kaç kişi hayatını kaybetti? il il açıklandı

İlk olarak 11 mart tarihinde ülkemizde görülen tüm illere yayılan korona virüs hastalığından bugüne kadar hangi ilde kaç kişi öldü? İşte açıklanan rakamlar..

Korona'dan hangi il'den kaç kişi hayatını kaybetti? il il açıklandı
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Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı ilk olarak 11 mart tarihinde Türkiye'de tespit edildi.Vaka tespitinden sonra her il'de sıkı tedbirler alındı ve halen uygulanmakta.

Bu güne kadar Türkiye'de korona virüs hastalığından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise dün itibariyle 4 bin 397 kişi oldu.Bu bilançoya göre ise en çok merak edilen konulardan birisi deHangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıkladı!

İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı.

İSTANBUL: 2180 VEFAT

İZMİR: 264 VEFAT

KOCAELİ: 235 VEFAT

BURSA: 160 VEFAT

ZONGULDAK: 59 VEFAT

ADANA: 45 VEFAT

SAMSUN: 40 VEFAT

KAYSERİ: 30 VEFAT

MERSİN: 25 VEFAT

GİRESUN: 22 VEFAT

ORDU: 22 VEFAT

KONYA: 20 VEFAT

TRABZON: 19 VEFAT

GAZİANTEP: 18 VEFAT

MALATYA: 17 VEFAT

SİNOP: 15 VEFAT

ŞANLIURFA: 15 VEFAT

TOKAT: 15 VEFAT

ANTALYA: 14 VEFAT

ADIYAMAN: 13 VEFAT

BAYBURT: 12 VEFAT

HATAY: 11 VEFAT

SİVAS: 11 VEFAT

ERZURUM: 11 VEFAT

RİZE: 10 VEFAT

VAN: 10 VEFAT

KARABÜK: 9 VEFAT

AMASYA: 9 VEFAT

DÜZCE: 9 VEFAT

ÇORUM: 9 VEFAT

SAKARYA: 9 VEFAT

ISPARTA: 8 VEFAT

KAHRAMANMARAŞ: 8 VEFAT

DİYARBAKIR: 7 VEFAT

MUŞ: 7 VEFAT

NİĞDE: 6 VEFAT

KARS: 6 VEFAT

ARTVİN: 5 VEFAT

OSMANİYE: 5 VEFAT

GÜMÜŞHANE: 5 VEFAT

NEVŞEHİR: 5 VEFAT

ELAZIĞ: 4 VEFAT

BARTIN: 4 VEFAT

BİTLİS: 3 VEFAT

BİNGÖL: 3 VEFAT

YOZGAT: 3 VEFAT

ERZİNCAN: 2 VEFAT

BURDUR: 2 VEFAT

KİLİS: 1 VEFAT

HAKKARI: 1 VEFAT

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