Korona'dan hangi il'den kaç kişi hayatını kaybetti? il il açıklandı

Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı ilk olarak 11 mart tarihinde Türkiye'de tespit edildi.Vaka tespitinden sonra her il'de sıkı tedbirler alındı ve halen uygulanmakta.
Bu güne kadar Türkiye'de korona virüs hastalığından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise dün itibariyle 4 bin 397 kişi oldu.Bu bilançoya göre ise en çok merak edilen konulardan birisi deHangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıkladı!
İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı.
İSTANBUL: 2180 VEFAT
İZMİR: 264 VEFAT
KOCAELİ: 235 VEFAT
BURSA: 160 VEFAT
ZONGULDAK: 59 VEFAT
ADANA: 45 VEFAT
SAMSUN: 40 VEFAT
KAYSERİ: 30 VEFAT
MERSİN: 25 VEFAT
GİRESUN: 22 VEFAT
ORDU: 22 VEFAT
KONYA: 20 VEFAT
TRABZON: 19 VEFAT
GAZİANTEP: 18 VEFAT
MALATYA: 17 VEFAT
SİNOP: 15 VEFAT
ŞANLIURFA: 15 VEFAT
TOKAT: 15 VEFAT
ANTALYA: 14 VEFAT
ADIYAMAN: 13 VEFAT
BAYBURT: 12 VEFAT
HATAY: 11 VEFAT
SİVAS: 11 VEFAT
ERZURUM: 11 VEFAT
VAN: 10 VEFAT
KARABÜK: 9 VEFAT
AMASYA: 9 VEFAT
DÜZCE: 9 VEFAT
ÇORUM: 9 VEFAT
SAKARYA: 9 VEFAT
ISPARTA: 8 VEFAT
KAHRAMANMARAŞ: 8 VEFAT
DİYARBAKIR: 7 VEFAT
MUŞ: 7 VEFAT
NİĞDE: 6 VEFAT
KARS: 6 VEFAT
ARTVİN: 5 VEFAT
OSMANİYE: 5 VEFAT
GÜMÜŞHANE: 5 VEFAT
NEVŞEHİR: 5 VEFAT
ELAZIĞ: 4 VEFAT
BARTIN: 4 VEFAT
BİTLİS: 3 VEFAT
BİNGÖL: 3 VEFAT
YOZGAT: 3 VEFAT
ERZİNCAN: 2 VEFAT
BURDUR: 2 VEFAT
KİLİS: 1 VEFAT
HAKKARI: 1 VEFAT
.