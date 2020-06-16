Korona'dan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kabusu!

Dünya'yı esir alan korona virüs hastalığı ile mücadele sürerken şimdide dünya üzerinde bir çok ülkede kene ısırmasına bağlı olarak gerçekleşen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı.Türkiye'de bu sene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları 16 haziran'dan sonra artmaya başladı.

VAKA SAYISI 490 SAYISINI GEÇTİ

Bakanlığın açıklamalarına göre Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı güncel vaka sayısı 490'lar geçti ve kene ısırması sonucu görülen bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 18 oldu.

Bu hastalığın ülkemizde en önemli tedavi yerlerinden biriside Sivas'ta.Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesinde bu sezon 8 kişi hayatını KKKA hastalığı yüzünden kaybederken 83 vatandaş ise hastalığa yakalanıp tedavi edildi.

Diğer yandan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde çevre illerde görülen Kırım Kongo Kanalamı Ateş hastalarının tedavileri yapılıyor.