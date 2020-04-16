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Korona fırsatçıların dan yeni spekülasyon! Et fiyatlarına dikkat

Korona virüs salgın hastalığını fırsat bilip küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin elindeki hayvanları bilerek almayan aracılar kuzuların baskül fiyatını 27 lira'dan 17 lira'ya kadar indirdi.Buna karşılık kasaplardaki et fiyatları değişmedi.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:59
Korona fırsatçıların dan yeni spekülasyon! Et fiyatlarına dikkat

Korona virüs fırsatçıları yine iş başında. Salgın hastalığı banane eden aracılar küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin elindeki hayvanları bilerek almayan aracılar kuzuların baskül fiyatını 27 lira'dan 17 lira'ya kadar indirdi.Bu karşılık kasaplardaki et fiyatlarında değişiklik olmadı hatta fiyatların bazı bölgelerde yükseldiği görüldü.

Konuyla ilgili besici Bedri Işılak, “Ben yıllardır küçükbaş hayvan üreterek geçimimi sürdürüyorum. Bu yıl aracılar korona virüsü bahane ederek kuzularımızı almadılar. Sonra da 27 TL olan baskül fiyatını her geçen gün düşürerek 17 TL’ye kadar getirdiler. Kasapta kuzu fiyatlarında düşüş olmamasına rağmen, aracılar bizden alırken fiyatı düşürerek bizi mağdur ediyorlar. Biz bu paralarla yem bile alamıyoruz. Devletimizden her zaman olduğu gibi bize destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KİLO BAŞINA 10 LİRA DÜŞÜRDÜLER

400 baş küçükbaş hayvanı olduğunu belirten Mehmet Ali Erdemir, ”Aklımın erdiğinden beri hayvancıyım. Korona virüsten önce baskül fiyatı olarak 27 TL’den hayvanlarımızı satarken, şimdi bizden 17 TL’den almak istiyorlar. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yem fiyatları almış başını gidiyor. Bir çuval yem 130 TL olmuş. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSÜ BAHANE EDİYORLAR

Fiyatların düşmesinden dolayı mağdur olduğunu söyleyen Recep Erdinç, Hastalık bahane edilip, kasapta aynı olan fiyatlar bizden alınırken baskülde kilo başında 10 TL düşürüldü. Yetkililer bu meseleye bir an evvel el atmazsa, hayvanlarımıza alacak yem parası bulamayacağız” dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Küçükbaş hayvan üretmeye her zaman hazır olduklarını, fakat düşen fiyatlara bir çare bulunması gerektiğine vurgu yapan besici Serkan Evren, “Bin baş küçükbaş hayvan bakıyorum. Yemlerin yüzde 90’ını tarlama kendim ekerek üretiyorum. Korona virüsü bahane edilerek fiyatlarımız geri çekildi. Buna da razıyız. Ama kasaplardaki fiyatlar halen aynı. O zaman kasaptaki et fiyatlarını da düşürsünler. Bu şekilde giderse çoğu küçükbaş hayvan üreticisi üretimini ya düşürecek ya da ara verecek” şeklinde konuştu.

ET FİYATLARI YERİNDE SAYIYOR

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, “Bölgemizde ben de küçükbaş hayvan üreticisiyim. Korona virüs ile birlikte 20 gün zarfında küçükbaş hayvan fiyatlarımız mevcut alımlara göre 10 TL civarında aşağı düşürüldü. Bu da bizi zora soktu. Yem fiyatları ve piyasadaki et fiyatları düşmedi. Sadece biz üreticilerin ürettiği ve satmak istediği hayvanların fiyatları düşüyor. Buna bir türlü anlam veremiyoruz. Gerekli kurumların ve ilgililerin sesimize kulak vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs FırsatçılarıEt Fiyatları
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