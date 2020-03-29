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Korona karantinaları artıyor! Karantina bölgelerine Gümüşhane, Sivas ve Çankırı'da köyler eklendi

Korona virüs önlemleri kapsamında karantina bölgeleri artıyor.Son olarak Gümüşhane, Sivas ve Çankırı'da bazı köyler karantinaya alındı.

29 Mart 2020 Pazar 18:18
Korona karantinaları artıyor! Karantina bölgelerine Gümüşhane, Sivas ve Çankırı'da köyler eklendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması Türkiye'de artarak uygulanmaya devam ediyor.Bu kapsamda 

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

SİVAS'TA 5 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

ÇANKIRI'DAKİ KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞ DURDURULDU

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA'DA KARANTİNA VAR

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi. Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

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SivasKarantinaya Alınan BölgelerçankırıGümüşhane
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