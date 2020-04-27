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Korona korkusu ölüm getirdi, Hastanenin 4. katından atladı

Manisa'da koronavirüs salgını şüphesi ile hastaneye yatırılarak gözlem altına alınan bir kişi odasının bulunduğu 4. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:56
Korona korkusu ölüm getirdi, Hastanenin 4. katından atladı

Manisa'da koronavirüs salgını şüphesi ile hastaneye yatırlarak gözlem altına alınan bir kişi odasının bulunduğu 4. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem odasına alınan Hasan Koyuncu isimli bir vatandaş, korona korkusu yüzünden hastaneden kaçmaya çalıştı. Hastanenin 4. katında bulunan bir odaya alınan 44 yaşındaki vatandaş, odasının camından 2. kata inerek kaçmak istedi. Balkona atlayan Koyuncu aüğır yaralandı. 

Hemen müdahaleye alınan ve Kovid-19 testlerinin de negatif çıktığı öğrenilen Hasan Koyuncu, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamaya göre Kovid-19 testi negatif çıkan 44 yaşındaki Hasan Koyuncu hastaneden kaçmaya çalışırken düştüğü ve tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği fakat burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.


 

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ManisaHastaneDevlet HastanesiKarantinaKoronavirüs
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