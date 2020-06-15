Korona sonrası yeni normalde vaka sayılarında ki artış devam ediyor

Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşme yolunda ilerleme devam ediyor.

Şehirler arası seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında vaka sayısı eğrisi takip edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran tarihi itibariyle korona virüs güncel vaka,vefat,yoğun bakım ve entübe hasta sayılarını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 179 bin 831 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı ise bin 592 kişi oldu.

15 HAZİRAN KORONA VİRÜS TABLOSU

Bakan Koca açıklamasında,vaka artışlarının belli bölgelerde yoğunlaştığını söyledi ve maske ile sosyla mesafe kuralını bir kez daha vurguladı.