Korona tedavisi gören Gaziantep İş-Kur İl Müdür Yardımcısı vefat etti

Gaziantep'te İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmış ve burada yapılan koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı öğrenildikten sonra hastanede tedavi altına alınan Rıza Alper'in bir süredir tedavi gördüğü öğrenilirken durumu ağırlaştıktan sonra ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, yoğun bakıma alındıktan sonra dün akşam doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Vefatı ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Alper'in ölümhaberini Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinde duyurarak taziyelerini iletti. Davut Gül mesajında "Kovid-19 tedavisi görürken vefat eden Gaziantep İŞKUR İl Müdür Yardımcısı, mesai arkadaşımız Rıza Alper’e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.