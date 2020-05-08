Korona tedbirlerinde yeni karar! Taksim ve İstiklal'de maskesiz dolaşmak yasak

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken, son günlerde iyi bir görüntü vermeyen Taksim ve İstiklal caddesi hakkında da yeni bir karar alındı. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden olan ve son günlerde insan yoğunluğundaki artışla dikkat çeken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı getirildi.

Son olarak; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstiklal Caddesi'nde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden servis etmesi ve altına "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" demesinden hemen sonra Beyoğlu İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Ggerçekleştirilen toplantı sonrasında Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak açıklamasında, normalleşme sürecinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketliliğin artmasının beklendiği belirtilirken, bu duruma bağlı olarak hastalığın bulaşma riskinin de artacağı ifade edildi. Söz konusu değerlendirmelerin yapılması sonrasında ise bölgede maske takma ve kişiler arasına 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Beyoğlu Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı ve yapılan açıklamada "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.