Korona temizliği yapılan binada atılan çöplerden 18 yıllık cinayet çözüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir binada yapılan koronavirüs temizliği 18 yıllık cinayetin çözülmesini sağladı. İlçeye bağlı Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan bina sakinlerinin temizlik yaptıktan sonra çöpe attıkları bir çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı.

İzmit Belediyesi’ne ait çöp döküm alanında geçtiğimiz salı günü geri dönüşüm malzemelerini ayıran işçiler, çuvalın içerisinde battaniyeye sarılmış bir şekilde çürümüş ceset buldular. İşçilerin durumu hemen polise ihbar etmeleri üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemelerde bulundular. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri başlattıklaro çalışmalar sonrasında belediye temizlik işçilerinin ifadelerine dayanarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını belirlediler.

Polis ekipleri alınan ifadeler doğrultusunda belirlenen binanın apartman yöneticisi ile görüştü ve çuvalı binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulduktan sonra çöpe attıklarını söyledi.

Olay hakkında soruştuma başlatan polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine ulaşan polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşleri emniyete getirerek ifadesine başvurdu. Sorgulama sırasında ise kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı.

Çöpte çuval içerisinde buluna cesedin ağabeyine ait olduğunu söyleyen R.Ç., ağabeyinin çok sinirli bir yapıya sahip olduğunu ve sürekli kavga ettiklerini belirterek, 18 yıl önce yani 2002 yılında Sakarya'da bıçakla öldürdükten sonra cesedi battaniyeye sardığını ve daha sonra çuvala koyup, kullanmadıkları İzmit'teki eve bıraktığını itiraf etti. Şüpheli kardeş, ayrıca itirafında cesedin olduğu çuvalı üzerine kum dökerek sakladığınıda belirtti.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulama sırasında cinayeti itiraf ederek 18 yıl önce kardeşini öldüren R.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kardeş E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.