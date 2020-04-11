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Korona testi pozitif çıkan genç polise zor anlar yaşattı

Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan genç polise zor anlar yaşattı. Polise intihar ederim diye tehditte bulunan genç kovalamaca sonucu yakalanarak tedavi altına alındı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 12:24
Korona testi pozitif çıkan genç polise zor anlar yaşattı

Adana'da Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu.Korona virüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi.

Bunu duyan ve Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı.Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti.

Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti.Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

Son Güncelleme: 11.04.2020 12:32
Anahtar Kelimeler:
AdanaHamit S.Korona Virüs Vakası
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