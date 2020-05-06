İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98571
ALTIN
390.803
DOLAR
7.1906
STERLİN
8.8836
EURO
7.7713

Korona testinin pozitif çıkmasından korkan kişi hastaneden kaçtı!

Malatya'da korona virüs hastalığına yakalandığı şüphesiyle hastaneye başvuran kişi kendisine yapılan testin sonucunu beklemeden hastaneden kaçınca polis alarma geçti

06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:56
Korona testinin pozitif çıkmasından korkan kişi hastaneden kaçtı!

Malatya'da yüksek ateş,öksürük gibi şikayetleri artında korona virüs hastalığı şüphesiyle hastane başvuran kişi kendisine yapılan testin sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı.Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi korona virüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede korona virüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir şekilde hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, korona virüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 23:02
Anahtar Kelimeler:
MalatyaTest Sonucunu Beklemeden Hastaneden Kaçtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu üyesin'den ürküten uyarı! Vakalar son iki gündür neden arttı
Bilim Kurulu üyesin'den ürküten uyarı! Vakalar son iki gündür neden arttı
Tahliye ile cezaevinden çıkan Hakan Aygün hakkında verilen karara itiraz edildi
Tahliye ile cezaevinden çıkan Hakan Aygün hakkında verilen karara itiraz edildi
Tokat'ın o ilçesi koronavirüsle tanışmadı
Tokat'ın o ilçesi koronavirüsle tanışmadı
Sosyal medya'da paylaşım merakı 15 bin tl'ye mal oldu!
Sosyal medya'da paylaşım merakı 15 bin tl'ye mal oldu!
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge yayınladı
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin af yasasının iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin af yasasının iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı

Popüler Haberler

Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
360 Tv Aladdin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi kaç bölüm yayınlanacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
SGK ilaç geçmişi sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama
Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Doğum çantası nasıl hazırlanmalı, doğum çantasında neler olmalı?
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Doğal yollarla ayakkabı ve ayak kokusundan kurtulma
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.