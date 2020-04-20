İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98845
ALTIN
372.612
DOLAR
6.8967
STERLİN
8.5974
EURO
7.5033

Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında, koronavirüs vakalarını gizlediği ve ilçede 44 vakanın oluşmasına neden olmasından dolayı savcılık soruşturma başlattı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:30
Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan tarihinde İstanbul'dan gelen bir vatandaşın koronavirüsü olduğu belirlenmesi üzerine karantinaya alınmıştı. Mahalleye, vaka harici başka kişilerin de geldiğinin tespit edilmesi üzerine, bilgi gizliği yaparak bildirim yapmayan mahalle muhtarı Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!

900 nüfusa sahip olan Örmetaş Mahallesinde yapılan sağlık taramasında ise mahalle sakinlerinden 44'ünde koronavirüsü tespit edilmiş ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti. Görevinden alınan muhtar hakkında yeni bir gelilme yaşandı ve savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. 

Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedidi.

Anahtar Kelimeler:
VanSoruşturmaSavcılıkBaşkaleörmetaşMuhtar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı
Salda Gölü projesine karşı çıkan CHP'li Başkana saldırı! El ve ayaklarından vuruldu
Salda Gölü projesine karşı çıkan CHP'li Başkana saldırı! El ve ayaklarından vuruldu
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek
Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek

Popüler Haberler

Whatsapp canlı konum paylaşımı nasıl yapılır? Whatsapp mevcu konumu paylaşma işlemleri
Çukur Doktor Özgür kimdir? Gerçek adı nedir? Reşit Berker Enhoş hakkında bilgiler
Ne kadar ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi çekebilirim? Maaşa göre kredi hesabı nasıl yapılır?
Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
Müge Anlı Burhan Aykurt’un katili kim? Müge Anlı, Burhan Aykurt’un katilini bulabilecek mi?
Blutv abone kayıt ve üye nasıl olunur? Blu Tv ücretleri ne kadardır?
Kadınlar için yapılan şartlı doğum yardımı parası nasıl alınır?
A101 nu hafta 23 Nisan – 30 Nisan 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünler kataloğu
Survivor Sercan sakatlandı mı, Sercan yarışmaya devam edebilecekmi, diskalifiye mi olacak?
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
1500 TL devlet yardımı nasıl alınır? Hangi yardımlar Devlet tarafından 2020 yılında hemen veriliyor?
Bim'de satılan Fakir ultracare tıraş makinesi seti inceleme ve kullanıcı yorumları
Türkiye TJK at yarışları ne zaman başlayacak?
Sağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler? Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulanlar açıklandı
10 Nisan Hercai dizisi 39.bölüm neden yayınlanmadı? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
iPhone 12 Pro Max nasıl olacak? iPhone 12 tasarımı sızdırıldı
Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız? Bu sene kaç gün, kaç saat oruç tutulacak?
Kuzey Yıldızı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuzey yıldızı dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Açık Kapı 400 TL bayram harçlığı ödemesi var mı? Yardım başvurusu nerden nasıl yapılır?
Ücretsiz maske sms başvurusu nasıl yapılır? Maskeler ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz maske başvuru linki
Çukur dizisi yeni bölümlerle ekrana ne zaman dönecek? Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.