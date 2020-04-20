Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan tarihinde İstanbul'dan gelen bir vatandaşın koronavirüsü olduğu belirlenmesi üzerine karantinaya alınmıştı. Mahalleye, vaka harici başka kişilerin de geldiğinin tespit edilmesi üzerine, bilgi gizliği yaparak bildirim yapmayan mahalle muhtarı Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

900 nüfusa sahip olan Örmetaş Mahallesinde yapılan sağlık taramasında ise mahalle sakinlerinden 44'ünde koronavirüsü tespit edilmiş ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti. Görevinden alınan muhtar hakkında yeni bir gelilme yaşandı vetarafından hakkındabaşlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedidi.