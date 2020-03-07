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Korona-virüs aşısında yeni umut! Aşı fareler üzerinde deneniyor

Dünyayı kasıp kavuran, bulaştığı her ülkede hayatı felç eden korona-virüs için aşı çalışmalarında sona gelindi . Korona-virüs aşısı fareler üzerinde denenmeye başlandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:12
Korona-virüs aşısında yeni umut! Aşı fareler üzerinde deneniyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarında aşı çalışması başlatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı, bazı tatbikatları askıya almanın yanı sıra ABD ordusunda salgının yayılmaması için bir dizi önlem alıyor.

Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kara Kuvvetleri Tıbbi Ar-Ge Komutanı Tuğgeneral Michael Talley, Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak bir aşı test çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Tuğgeneral Talley, potansiyel aşıların en kısa zamanda sıkı insanlar üzerinde test edilmesine başlanacağını kaydetti.

Walter Reed Kara Kuvvetleri Araştırma Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Kavyon Modjarrad ise "Aşının testlerinin ilk aşamasını farelerde denemeye başladıklarını" belirtti.

Modjarrad, ikinci aşamada testlerin maymunlar dahil anatomisi insan anatomisine yakın hayvanlarda yapılacağını ifade ederek, insanlar üzerindeki testin tam olarak ne zaman yapılacağına dair bir takvim vermekten kaçındı.

Son Güncelleme: 07.03.2020 10:31
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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