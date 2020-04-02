Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları

02 Nisan 2020 Perşembe 18:31
Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de yayılan korona virüs salgınını fırsat bilip kolonya,maske,dezenfaktan gibi ürünlere fahiş zamlar yaparak krizden istifade etmeye çalışan firmalara bakanlık geçit vermedi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada;
"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır
." denildi,
İşte o firmalar ;
Son Güncelleme: 02.04.2020 18:40