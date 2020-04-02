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Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları

Korona virüs vakaları ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana bazı ürünlerde fahiş fiyatları artıran ve halkı zor durumda bırakan fırsatçıları bakanlık tek tek ifşa etti ve hepsine para cezası uygulandı. İşte kriz fırsatçıları

02 Nisan 2020 Perşembe 18:31
Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de yayılan korona virüs salgınını fırsat bilip kolonya,maske,dezenfaktan gibi ürünlere fahiş zamlar yaparak krizden istifade etmeye çalışan firmalara bakanlık geçit vermedi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada;

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır." denildi,

İşte o firmalar ;

Son Güncelleme: 02.04.2020 18:40
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıFahişi Fiyatlar
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