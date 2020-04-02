Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de yayılan korona virüs salgınını fırsat bilip kolonya,maske,dezenfaktan gibi ürünlere fahiş zamlar yaparak krizden istifade etmeye çalışan firmalara bakanlık geçit vermedi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada;

." denildi,

İşte o firmalar ;