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Korona-virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı!

Ülkemizde korona-virüs vakalarının görülmesinden sonra sosyal medya üzerinde asılsız resim ve video paylaşımı yapan 93 kişi tespit edildi. 19 kişi gözaltına alındı.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:29
Korona-virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı!

Çin'de ortaya çıkan ve başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkede yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine sosyal medya üzerinden asılsız resim ve video paylaşımı yapan 19 kişi gözalstına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili "virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığı belirtildi.

Bunların toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

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Son Güncelleme: 16.03.2020 22:40
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSosyal Medya Provakatörleri
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