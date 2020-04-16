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Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?

Merak edilen sorulardan olan korona virüs ikinci kez aynı kişiye bulaşır mı? sorunun cevabını Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı. Kara,"hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük ve o ihtimal şu anda biraz uzak görünüyor" dedi

16 Nisan 2020 Perşembe 13:57
Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?

Ülkemizde görülen korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte buna paralel olarak hastalığa yakalanıp iyileşen kişilerinde sayısı giderek artmaktadır.Son açıklanan verilere göre ülkemizde 15 nisan tarihi itibariyle toplam iyileşen kişi sayısı 5.674 kişi oldu.

Bu kapsamda toplumda merak edilen sorulardan bir tanesi de" Koronavirüse ikinci kez yakalanma riski var mı?" sorusu oldu.

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Güney Kore'de 116 koronavirüs hastasının iyileştikten sonra test sonuçlarının tekrar pozitif çıkmasını değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, Güney Kore'den gelen bu haber ile ilgili bilimsel bir açıklamanın yapılmadığını, kesin bilgi olmadığı için birkaç olasılığın değerlendirmeye alınabileceğini söyledi. Koronavirüsün hücrelerin içine yerleşerek hasar verdiğini, hasarlı hücrelerin zamanla vücuttan atıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Bu atılım bazı durumlarda uzun süre devam edebilir. Mesela kişi hastalanır, akciğerinde hasara neden olur, hastanede hatta yoğun bakımda yatışı gerekir; ama iyileşir ve taburcu olur. Bu dönemde işte akciğerinde tek tük kalan hasarlı hücreler zaman içerisinde yavaş yavaş atılırlar. Belki biz onları fark ediyoruz. Çünkü bizim yaptığımız test orada virüsün bir parçası var mı yok mu diye bakıyor" diye konuştu.


'VİRÜSÜN PARÇALARINI YAKALIYOR OLABİLİRİZ'

Prof. Dr. Kara, iyileşip hastaneden taburcu olan hastaların evinde 14 gün kendilerini izole etmelerini istediklerini belirtirken, testin tekrar pozitif çıkmasının muhtemel diğer nedenlerini şöyle sıraladı:

"Bir ikinci olasılık da bu kişiler belki de ilaç aldıkları, tedavi aldıkları için, belki de vücutları istenilen oranda cevap vermediği için, virüsü ikinci defa alıp da tekrar hastalanıyor olabilirler, bu ihtimal çok çok düşük. Bir üçüncü ihtimal de acaba virüs vücutta sessiz kalıyor, mesela bizim dudak uçuğu virüsümüz öyledir. Koronavirüsün normalde böyle bir özelliği yok; ama bir dönem için vücutta sessiz kalıyor, önce hastalığa neden oluyor, sonra bir dönem biraz sessiz kalıyor, sonrasında da tekrar aktive olarak, kafasını kaldırıp hastalığa neden olabilir mi? Bu olasılıksa bence en düşüğü. Tablo tam olarak nedir? Öncesinde hastalanıp tamamen iyileşenler tekrar mı hastalanıyorlar? Yoksa hastalandı, iyileşti ve genel durumu iyiyken mi bu virüs görünüyor? O bilgileri kazandıkça bunu değerlendirmek lazım. Ama benim şu andaki tahminim, daha ziyade bu virüsün dökülen parçalarını biz yakalıyoruz şeklinde."

'AKCİĞERDE TEK TÜK KALABİLİR'

Koronavirüs testi için örneğin genellikle burun ve ağızdan alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Bugün 'kesinlikle virüs vücuttan tamamen atıldı, o nedenle negatif çıkıyor' dememiz biraz zor. Biz örneği genellikle burnun arka tarafından, ağzın arka tarafından alıyoruz. Sayısı çok çok azalıp da orada değil de akciğerlerde tek tük kalabilir mi? Kalabilir. İşte bu dönemde örneği biz ağız ve burundan aldığımızda örnek sonucumuz negatif çıkıyor olabilir. Böyle bir olasılığın olduğunu da mutlaka söylememiz gerekir" dedi.

'İKİNCİ KEZ HASTALANMA OLASALIĞI DÜŞÜK'

İyileşen Koronavirüs hastasından bir başka viral enfeksiyon geçirirken alınan örneğin de testin pozitif çıkmasına neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bugün Kore'den gelen 'insanlar ikinci defa hastalanıyor mu' sorusunun cevabını biraz daha bilgilerimiz ortaya çıktıkça söylememiz lazım. Tüm bu olasılıklar açıkçası bizim hala aklımızda tutmamız gereken şeyler. Korkalım mı? Bilgi gelinceye kadar bence korkmayalım. Çünkü hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük ve o ihtimal şu anda biraz uzak görünüyor. İçimiz rahat olsun mu? Hayır, bu bilgiyi mutlaka takip edelim, ne olduğunu anlayalım. Ondan sonra tekrar konuşalım" değerlendirmesini yaptı.

'ARAMIZDA 1 METRELİK MESAFEYE İHTİYAÇ VAR'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, 2 ünlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Kara, "Bu hafta sonunda, havanın güzel olmasına rağmen, gerçek anlamda izolasyon kurallarına tam uyuldu, insanlar hiçbir şekilde dışarı çıkmadılar. Aramızdaki 1 metrelik mesafeye bizim bu dönemde ihtiyacımız var, yan yana gelmemeye ihtiyacımız var. Ama bunu nasıl sağlarız kısmı açıkçası biraz daha bu işin otoriteleri tarafından karar verilmesi gereken noktası" ifadelerini kullandı. Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili pik noktasını bir an evvel ve daha küçük sayılarda görülmesi için izolasyon kurallarına uyulmasının şart olduğunun altını çizen Kara, "İstanbul'daysak lütfen boğaz kenarına veya kalabalık ortamlara gitmeyelim, Ankara'daysak Tunalı Hilmi'de veya parkta, bahçede bir araya gelmeyelim. Eğer gelme eğilimindeysek de o zaman açıkçası sokağa çıkma yasağı kesinlikle işe yarar mı, kesinlikle işe yarar, ki yaradığını da gördük" dedi.

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