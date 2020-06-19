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Korona virüs kabusundan sonra H5N8 kuş gribi kabusu!

Dünya üzerinde yaşanan korona virüs hastalığı daha kontrol altına alınmadan şimdide Bulgaristan'da H5N8 kuş gribi hastalığı görüldü.

19 Haziran 2020 Cuma 20:11
Korona virüs kabusundan sonra H5N8 kuş gribi kabusu!
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Çin'de ortaya çıkan dünyayı kasıp kavuran,görüldüğü ülkelerde ekomonileri ve yaşamları felç eden korona virüs salgın hastalığı daha kontrol altına alınmadan Bulgaristan'dan gelen H5N8 kuş gribi hastalığı haberi korkuttu.

Korkutan açıklama OIE -Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'dan geldi. OIE bulaşıcılığı korona virüs gibi çok yüksek olan H5N8 kuş gribinin komşumuz Bulgarista'da belirlendiğini duyurdu.

SINIRIMIZA 200 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Konuyla ilgili Bulgaristan'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken , Sözcünün paylaştığı habere göre H5N8 kuş gribi salgının başladığı bölge Asenovgrad.


Bu bölge ayrıca Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

 

 

 


Son Güncelleme: 19.06.2020 20:11
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