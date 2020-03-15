Korona-virüs karantinasında rapor alan çalışanların paralarını SGK ödeyecek! İşte ödenen miktarlar

Çin'de ortaya çıkan bütün dünyayı etkisi altına alan korona-virüsü sebebiyle tüm dünya ülkelerinde önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

Vakanın Türkiye'de de görülmesi paniğe neden olurken başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar tarafından seferberlik ilan edilip tedbirler artırıldı. Sağlık bakanlığı yaptığı bilgilendirmeler ile vatandaşları virüs konusunda uyarıyor.

Diğer yandan ise salgının önüne geçilebilmesi için personelle ilgili uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme getiriliyor. Yurt dışına çıkmak zorunda kalan ya da yurt dışı ile temasta bulunan çalışanlar 14 günlük bir izole süreci geçirerek virüsün etkisini en aza indiriyor. Bu süre içinde rapor almak da mümkün. Eğer böyle bir durumunuz varsa ve rapor aldıysanız 14 gün için ücretiniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor.

Rapor parası olarak bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor. Ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinde ödenen bu paralar, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla çalışanlara veriliyor. Bu parayı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. İlk iki günün parası çalışılan işyeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor.

Sabah