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Korona virüs krizinden İstihdam fırsatı

Korona virüs önlemleri kapsamında evlere teslim alışveriş yoğunluğu arttı. Vatandaşlar evden çıkmamak için sanal alemde eve teslim siparişlere yöneldi artan yoğunluktan dolayı siparişlere yetişemeyen firmalar eleman alımı için duyuruya çıktı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:15
Korona virüs krizinden İstihdam fırsatı

Uygulamada olan korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin uygulamaya geçmesiyle milyonlarca vatandaş evden çıkmayarak kendini sanal alemde alışverişe verdi. Bu kapsamda sanal alemde artan siparişlere yetişemeyen firmalara ek istihdam için duyuruya çıkmaya başladı.

 35'ten fazla kategoriye, 25 milyonu aşan ürün çeşitine ve aylık 150 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaptığına değinen e-ticaret platformu Hepsiburada, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 yılı sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olduğunu belirten dev şirketin ek istihdamıyla operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7 bin 500'e yükselecek.

MİGROS DA 3.200 KİŞİYE EK İSTİHDAM SAĞLIYOR
Migros'un başlattığı istihdam seferberliğinin ardından 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yapmıştı. Önümüzdeki 10 günde 1.000 kişiyi daha işe alacağını duyuran Migros böylece 1 ayda 3.200 kişiye ek istihdam sağlamış olacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 06.04.2020 15:23
Anahtar Kelimeler:
Sanal SiparişlerEleman AlımıEk Istihdam
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