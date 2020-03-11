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Korona Virüs nedeniyle kamu personeline yurtdışı çıkış yasağı geliyor

Koronavirüs nedeniyle kamu personeline yurt dışı çıkış yasağı geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın açıklamaları haberimizde.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:42
Korona Virüs nedeniyle kamu personeline yurtdışı çıkış yasağı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüse karşı gerekli tedbirleri en başından itibaren aldıklarını belirtti. Bakan Koca alınan tedbirlere bir yenisinin daha eklendiği açıkladı. Buna göre kamu görevlilerinin yurt dışına çıkmasına yasak geleceğini bildirildi.

Genelge yayınlanacak

Tüm dünyada hızla yayılan ve gündemin bir numaralı konusu olan koronavirüse karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirlere bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Koca, dünya genelinde hızla yayılmasına karşın ülkemizde henüz büyük bir sorun yaşanmadığını dile getirdi. Bakan Koca, ülkemizde henüz bir salgının oluşmaması hiç olmayacağı anlamına gelmiyor dedi ve gereken tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. Bakan Koca Türkiye’ye geldikten sonra koronavirüs olduğu iddia edilen ABD’li kadın hakkında yapılan iddialara da yanıt verdi. Bakan Koca virüse yakalanan kadının aktarmalı olarak uçağa bindiğini ve Türkiye’de dolaşmadığını ifade etti.

Bakan Koca kamu görevlilerine ilişkin yurt dışına çıkış yasağının Cumhurbaşkanı Genelgesi’yle ilerleyen günlerde yayınlanacağını da açıkladı. Bakan Koca ulusal kongrelere katılım sayısının düşürülmesi içinde çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Sağlı Bakanı Koca, zorunlu olunmadığı sürece yurt dışına çıkılmamasını ve yurt dışından gelen vatandaşlarında da 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Bakan Koca, açıklanan kurallara vatandaşların uymasını ve bu konunun suiistimal edilmemesi gerektiği dile getirerek, özellikle yaşlı ve zayıf vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Temizlik konusunda da konuşan Koca, hijyen kurallarının yanı sıra Bakanlık tarafından açıklanan temizlik kurallarına da uyulmasının önemine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 11.03.2020 13:53
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