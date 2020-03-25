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Korona virüs sağlık personeline de sıçradı! 24 sağlık çalışanı gözetim altında

İstanbul'da görev yapan toplam 24 sağlık çalışanı karşılaştıkları korona virüslü hastalarından virüs kaptılar. 24 sağlık çalışanı gözetim altında tutuluyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:46
Korona virüs sağlık personeline de sıçradı! 24 sağlık çalışanı gözetim altında

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TULUM VE GÖZLÜK"
Aile hekimlerinin en büyük eksiğinin tulum ve gözlük olduğunu belirten Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanları için, "Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu." dedi.

"SAĞLIK DURUMLARINDA ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK"
Sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirten Kutbettin Demir, "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok."

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA GELMEYİN"
Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Dr. Demir, "Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 25.03.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKorona VirüsSağlık çalışanları
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