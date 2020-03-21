İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
315.645
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6369
EURO
6.9986

Korona virüs tedbirleri genişliyor! Berber ve kuaförler geçici kapanıyor

İçişleri bakanlığı 81 il Valiliğine gönderiği yazı ile, korona virüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağını belirtti.

21 Mart 2020 Cumartesi 15:22
Korona virüs tedbirleri genişliyor! Berber ve kuaförler geçici kapanıyor

Ülkemizde dalga dalga yayılan korona virüs salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tedbirler almaya devam ediyor.

Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi..

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Son Güncelleme: 21.03.2020 15:29
Anahtar Kelimeler:
Berber Ve Kuaförler Kapanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talimat verildi! O işletmelerden 2 ay kira alınmayacak
Talimat verildi! O işletmelerden 2 ay kira alınmayacak
Tokat'ta akıl almaz olay! Yaşlı adam uyarıları dinlemedi hakaretler edip bıçak çekti
Tokat'ta akıl almaz olay! Yaşlı adam uyarıları dinlemedi hakaretler edip bıçak çekti
MSB Açıkladı! Türkiye İdlib'den çekiliyor mu?
MSB Açıkladı! Türkiye İdlib'den çekiliyor mu?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nın kız kardeşi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nın kız kardeşi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Sınır hattında hareketlilik! Asker sınıra sevkiyat yapıyor
Sınır hattında hareketlilik! Asker sınıra sevkiyat yapıyor
46 ülkeye daha uçuş yasağı geldi!
46 ülkeye daha uçuş yasağı geldi!

Popüler Haberler

Şubeye gitmeden internetten banka hesabı açma imkanı olan bankalar
Evlat edinme şartları nelerdir? Kimler nasıl evlat edinebilir? 2020 Evlat edinecek ailede aranan şartlar
Yoksulluk sınırındakilere 5 bin TL destek için kanun teklifi
CHP'ye nasıl üye olabilirim? CHP üyelik şartları ve evrakları nelerdir?
21 Mart 2020 Cumartesi kanalların güncel yayın akışları içerisinde bulunan programlar belli oldu! FOX TV, ATV, KANAL D, STAR TV, TRT 1, SHOW TV VE TV8 21 Mart Cumartesi yayın akışı ortaya çıktı
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplarda olacak?
Migros, Carreofur, A101, Şok Bim market çalışma saatleri değişti! Marketler kaçta kapanıyor, açılış saatleri değişti mi?
AK Parti'ye nasıl üye olabilirim? Ak parti üyelik şartları ve evrakları nelerdir?
Günlük burç yorumları 22 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak?
Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları kimdir? Seda Akgül ve Seren Serengil yeni sunucular oldu!
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
Netflix'ten Yarına Tek Bilet yerli filminde hangi oyuncular var? Netflix Yarına Tek Bilet konusu ve oyuncuları
Ohal nedir, hangi durumlarda uygulanır? Korona Virüsü Ohal'e neden olabilir mi?
Koronavirüs af yasası ceza indirimi olacak mı? Af yasası yeniden gündemde!
2020 radar cezaların ne kadardır? Yerleşim yeri içinde ve şehirler arası yollarda güncel radar cezası miktarları
TKDK destekleri nelerdir? TKDK destekleri kimlere verilir? TKDK hayvancılık destek tutarları
Menenjit aşısı 2020 güncel fiyatı ne kadar oldu? Menenjit aşısı ücretine dair detaylar
Çiftçiye ödenecek desteklemeler ne zaman verilecek?
Baraj dizisi hangi filmden uyarlandı? Film konusu ve oyuncuları kimlerdi? Kaç yılında nerede çekildi?
A101 haftanın yıldızları 21-27 Mart 2020 indirim kampanyası kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.