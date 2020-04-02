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Korona virüse karşı yerli kalkan! Borlu el dezenfektanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği BOR katkılı dezenfektanın önümüzdeki günlerde satışına başlanılması bekleniyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 15:00
Korona virüse karşı yerli kalkan! Borlu el dezenfektanı geliyor

Artan korona virüs vakalarında sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gündeme gelen bor katkılı dezenfektan için yeni adımlar atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN tarafından geliştirilen el dezenfektanını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı. Erdoğan'ın, bor katkılı el dezenfektanını kullandığı ve tam not verdiği öğrenildi.

Seri üretim sürecindeki el dezenfektanında geri sayım başladı. Eti Maden İşletmeleri tarafından üretilecek, isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlanan bor katkılı yerli üretim el dezenfektanı, 100 cc'lik şişelerde satılacak. Önümüzdeki hafta cuma günü tanıtım lansmanının yapılmasıyla birlikte de dezenfektanın raflarda yerini alması bekleniyor.

FİYATI DİĞER DEZENFEKTANLARDAN UCUZ
Bor katkılı dezenfektanın fiyatının ise piyasadaki diğer dezenfektanlardan düşük olacağı bildirildi.

CİLT DOSTU DEZENFEKTAN
İçinde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor. Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 02.04.2020 15:12
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Korona VirüsBor Katkılı DezenfektanBor
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