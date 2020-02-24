Korona virüsünün ilacı bulundu!

Moskova’da bulunan ve Rus basını aracılığı ile bir açıklama yapan Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Ülkede ortaya çıkan ölümcül virüs Korona'ya karşı ilaç geliştirildiğini duyurdu. Tüm Dünya'yı tehdit eden ölümcül virüs salgının çok kısa bir sürede yok olacağını vurgulayan Hanhui yaptığı açıklamada, “Çin’deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını şu ana kadar 2 bin 600’e yakın kişi hayatını kaybetmesine neden olurken, Virüs son olarak İran ve Irak’ta görüldü.