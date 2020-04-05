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Korona'ya karşı galip gelen 86 yaşındaki Resmiye nine

Sakarya'da yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye nine korona virüs hastalığını yenmeyi başararak hastalık ile mücadele edenlere umut oldu.

05 Nisan 2020 Pazar 14:07
Korona'ya karşı galip gelen 86 yaşındaki Resmiye nine

Çin'de ortaya çıkan ve 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde hemen hemen tüm dünya ülkelerine yayılan ve yayıldığı ülkelerde binlerce can alan korona virüs hastalığının yenen kişilerinde sayısı bir hayli fazla

Bunlardan birisi de Sakarya'da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık oldu.

Işık'ın oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti.

Ülkeye 12 Mart'ta dönüş yapan Işık çifti, il sağlık müdürlüğü ekiplerince günlük takipleri yapılmak üzere evde gönüllü karantinaya başladı. Bu sırada Resmiye Işık da umreden dönen oğlu ve gelinini ziyaret etti.

Işık çifti, bir süre sonra başlayan öksürük şikayetiyle 18 Mart'ta hastaneye başvurdu.

Burada yapılan testlerin "pozitif" çıkması üzerine Cavit ve Hülya Işık'ın hastanede tedavisine başlandı.

Işık çiftinin hastanede tedavileri sürerken, öksürüğü artan Resmiye Işık, yakınları tarafından 22 Mart'ta hastaneye götürüldü.

Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Işık da hastanede tedaviye alındı.

Tedavilerinin ardından yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine Işık çifti 29 Mart'ta, Resmiye Işık ise 1 Nisan'da taburcu edildi.

Koronavirüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen Resmiye Işık, yaptığı açıklamada, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.

Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Işık, Allah'tan koronavirüs salgınına karşı herkese vücut sağlamlığı vermesini temenni etti.

Son Güncelleme: 05.04.2020 14:15
Anahtar Kelimeler:
SakaryaKorona VirüsResmiye Nine
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